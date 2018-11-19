Büyükşehirden esnaf zirvesi

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Esnaf Çalıştayı düzenledi. Türkiye'de ilk olan çalıştayda esnafın beklentileri, talep ve önerileri ele alındı, gerçekleştirilecek hizmetlerin yol haritası belirlendi. Antalya Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği'ne (AESOB) bağlı 75 odadan başkan ve yönetim kurulu üyeleri belediye bürokratları ile buluşarak, görüşlerini bire bir iletme imkanı buldu.2014'te 'Antalya'yı birlikte yönetmeye talibiz' diyerek yola çıktığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İşte bu çalıştay da birlikte bir şehri yönetme işbirliğinin en güzel örneğidir. Sizi en yakın çalışma arkadaşlarımız, yol göstericilerimiz olarak görüyoruz. Yol haritamızı sizlerle birlikte belirledik, birlikte şekillendirdik" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Türel, tek tek esnafın sorunlarını dinledi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Türel'in 'esnaf dostu' olduğunun altını çizerek, turisti şehir merkezine çekerek esnafla buluşturan projelere imza attığı için Menderes Türel'e teşekkür etti. Dere, tabela kirliliği ve kullanılan isimlerin yerli ve milli olması yönünde adımlar atacaklarını da sözlerine ekledi. Dere, Türel'e esnafa hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.