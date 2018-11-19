Cenneti katlettiler

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Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde sahilden kamyonlarla kum çalan hırsızlar bu kez ormanı hedef seçti. Kumköy Muhtarı Hüseyin Oruç, yaşananlara tepki gösterdi önlem alınmasını istedi.Kumköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Oruç, orman içindeki kum hırsızlığını önüne geçmek için orman yetkililerinin kepçe ve damperli kamyonların girememesi için yol kenarlarının iş makinaları tarafından kazıldığını söyledi. Bu yöntemin kısmen etkili olduğunu belirten Oruç, "Bu katliamı yapanlar futbol sahasına cim yetiştirmek için gece sabaha karşı kumu çalıyorlar. Az çok kimin yaptığını da tahmin ediyoruz. Bundan sonra köy halkı ve güvenlik güçlerimizle birlikte 24 saat nöbet tutup bu hırsızları suçüstü yakalayacağız" diye konuştu. Oruç, kökleri açıkta kalan çam ağaçlarının yaşanan katliama karşı ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı.GÖZÜ dönmüş kum hırsızlarının doğa harikası Kumköy sahilinden çaldıkları kumun ardında arkada dev bir enkaz bırakmaları dikkat çekti. Hırsızlar kumları çalarken açtıkları çukurlar nedeniyle onlarca fıstık çamının da kökünü kuruttu. Muhtar Oruç, "Gece işbaşı yapan kum hırsızları yüzlerce kamyon kumu çaldı. Yapılanlar cinayetten beter. Bu güzelin doğaya bunu yapanlar insan olamaz. Yapsa yapsa bunu vatan ve millet düşmanları yapar" dedi.