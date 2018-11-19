Fethiye’deki film çekimi olay oldu

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Bizim Semtin Çocukları isimli filmin çekimleri sırasında konakladığı otelde olay çıkardığı ve otelden kovulduğu iddia edilen oyuncu Gizem Karaca, konakladığı otelde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Ayrıca yayınladığı kısa bir mesajda otel yetkililerine teşekkür etti.'Otelde alkolün dozunu kaçırınca, olay çıkarıp otelden gönderildi' şeklinde haberlere tepki gösteren güzel oyuncu,"Çıkan haberler asılsızdır, beni son derece üzen bu asılsız haberle ilgili olarak hukuksal yollara başvuracağım" dedi.