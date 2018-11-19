Parti kana bulandı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir evde uyuşturucu partisi kanlı bitti. Uyuşturucu satıcısı Fatih Zeybek, İngiliz B.G. adlı kadını uyuşturucu satmak için evine götürdü. Olayı öğrenen B.G.'nin erkek arkadaşı M.K. ise yanına arkadaşları E.D. ve M.Ş.'yi de alarak Zeybek'in evine gitti. Grup, evde Fatih Zeybek ile B.G.'yi çıplak yakalayınca tartışma çıktı. M.K. kız arkadaşını alarak evden çıkarken, Fatih Zeybek ile M.Ş. ve E.D. kavgaya tutuştu.Zeybek, satırla M.Ş. ve E.D.'ye saldırırken, onlar da sopayla karşılık verdi. M.Ş. yüzüne gelen satır darbesiyle, Zeybek de sopayla başından yaralandı. Yaralılar M.Ş. ile Zeybek, aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. E.D.'nin ifadesi üzerine Zeybek'in evinde yapılan aramada, 512 gram kristal ve 416 ecstasy hap ele geçirildi. Fatih Zeybek, jandarmaya "Başkaları alacağına devlet alsın" diyerek uyuşturucunun yerini tarif etti. Evin eklentisinde kazılan yerde salça kavanozu içinde 57 gram kristal, 185 gram skunk, 178 ecstasy hap daha bulundu. Fatih Zeybek, 'uyuşturucu imalatı ve ticareti' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.