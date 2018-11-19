Patara kazısı 30 yaşında

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesi yakınlarındaki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde 30'uncu sezon kazı çalışmaları tamamlandı. Prof. Dr. Havva İşkan Işık öncülüğünde yürütülen kazıların bu yılki bölümüne, çoğu profesör ve doçent düzeyinde 67 kişilik bilim heyeti ile stajyer öğrenciler ve İŞKUR bünyesinden sağlanan işçiler katıldı.Türkiye'nin en kapsamlı kazılarından Patara'da özellikle Tepecik ve kent surları çalışmalarında ortaya çıkarılan verilerin Likya tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Işık, bu bilgilerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Işık, ele geçen 739 eserden 206'sının Demre Müzesi'ne gönderildiğini belirtti.