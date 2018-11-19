Yörük kültürünün çınarları

BUGÜN NELER OLDU

Burdurlu Havva ve Hasan Koçak çifti, Yörük kültürünü yaşatmak için resmi törenlere yöresel kıyafetlerle katılıyor, yaylalarda kullandıkları eşya ve kıyafetleri evlerinin bir odasında sergiliyor. Merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Havva (71) ve Hasan Koçak (79) çifti, renkli yaşamıyla dikkati çekiyor.Çevrelerinde 'Yörük kültürünün yaşayan çınarları' olarak bilinen Koçak çifti, bu kültürü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışıyor. Yöresinin tanıtım elçisi olan Havva Koçak, "Burdur Valiliği tarafından Teke Yöresini yaşatan kadın seçildim. Yörüklük unutulmasın diye kentte düzenlenen törenlere, şenliklere kocamla geleneksel Yörük kıyafetlerimizle katılıyoruz" diye konuştu.HASAN Koçak Yörük kültürünün unutulmaması için çaba gösterdiklerini anlattı. Koçak, "Yöremizi temsil etmek için gidemeyeceğimiz yer yok. Türkmenistan'a bile gidip bir hafta kaldık. Orada Yörük kültürüne ait ne varsa hepsini sergiledik. Bugün bile tahta tığla keçi kılından Yörük çorabı dokuyorum. Keçi kılından ayağı üşütmeyen Yörük çorabı bu" dedi.