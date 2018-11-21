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305 bin hastanın umudu melekler

’da 1997 yılında kurulan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde faaliyet gösteren isimli yardım grubu 21 yılda 305 bin hastaya yardım eli uzattı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
305 bin hastanın umudu melekler
Antalya'da 1997'de kurulan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Gönüllü Hasta Destek Grubu Sarı Melekler, 305 bin hastaya yardım eli uzattı. Kimsesi olmayan çocuk ve yaşlı hastalara refakat ve yardım etmek amacıyla kurulan grup, bugüne kadar 27 bin hasta ve yardıma muhtaç çocuğu tiyatro, müze, opera ve akvaryum gibi etkinliğe götürdü.

İKİNCİ EL SATIŞ
Sarı Melekler, vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri ve kullanmadıkları eşyaları hastane içinde düzenledikleri kermes ile satıyor. Çalışmaların kendilerine huzur verdiğini anlatan Sarı Melekler, "Hastaların yüzünün güldüğünü görünce dünyanın en mutlu insanı oluyoruz" dedi.

BİNLERCE BEZ VE KIYAFET
Sarı Melekler'in başkanı Önay Köroğlu, yardım için getirilen ikinci el kıyafetleri temizleyip ütüleyip sattıklarını anlattı. Köroğlu, bu gelirle 14 bin 500 kutu ıslak mendil, 8 bin paket çocuk bezi, 16 bin çocuk kıyafeti aldıklarını belirterek, "Grubumuz 25 kişi ve her gün 5'er kişi nöbette kalıyoruz. Bizim iyilik nöbetimiz bitmeyecek" diye konuştu.
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305 bin hastanın umudu melekler
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