305 bin hastanın umudu melekler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 1997'de kurulan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Gönüllü Hasta Destek Grubu Sarı Melekler, 305 bin hastaya yardım eli uzattı. Kimsesi olmayan çocuk ve yaşlı hastalara refakat ve yardım etmek amacıyla kurulan grup, bugüne kadar 27 bin hasta ve yardıma muhtaç çocuğu tiyatro, müze, opera ve akvaryum gibi etkinliğe götürdü.Sarı Melekler, vatandaşların bağışladığı ikinci el kıyafetleri ve kullanmadıkları eşyaları hastane içinde düzenledikleri kermes ile satıyor. Çalışmaların kendilerine huzur verdiğini anlatan Sarı Melekler, "Hastaların yüzünün güldüğünü görünce dünyanın en mutlu insanı oluyoruz" dedi.Sarı Melekler'in başkanı Önay Köroğlu, yardım için getirilen ikinci el kıyafetleri temizleyip ütüleyip sattıklarını anlattı. Köroğlu, bu gelirle 14 bin 500 kutu ıslak mendil, 8 bin paket çocuk bezi, 16 bin çocuk kıyafeti aldıklarını belirterek, "Grubumuz 25 kişi ve her gün 5'er kişi nöbette kalıyoruz. Bizim iyilik nöbetimiz bitmeyecek" diye konuştu.