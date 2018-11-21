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Bunu yapan insan olamaz

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Bunu yapan insan olamaz
ISPARTA Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokak köpeği boynundan yakın mesafeden tüfekle vurulmuş bulundu. Yaralı köpek ilk müdahalenin ardından Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Köpeğin çekilen röntgeninde boyun bölgesinde çok sayıda saçmaya rastlandı. Köpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis merkezinde şikayette bulunulurken, köpeği vuranın yakalanması için çalışma başlatıldı. Köpeği bulan Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Üyesi Önder Durmuş, "Bunu yapan bir insan olamaz" diye konuştu.
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