Evde oku geri getir değiştir

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncaksız ve kitap okumayan çocuk kalmasın diye hizmete açılan Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 5 ayda 2-12 yaş arası 3 bin çocuğu ağırladı. Eğitimin eğlence ile buluştuğu kütüphanede Lego Odası'ndan Keloğlan Evi'ne, Mars'a Yolculuk Odası'ndan Etkinlik Sahnesi'ne farklı etkinlikler var. Çocukları kitap okumaya da teşvik eden merkezde, bir kitap okuyan çocuk istediği oyuncağı alarak 1 hafta süreyle evine götürüp 1 hafta sonra tekrar değiştirerek, hem kitap okuyup hem de istediği oyuncakla oynama fır- satı bulu- yor. Aileler de merkezin çocuklarına sağladığı imkanlardan çok memnun. Sinan Ece, "Çok güzel düşünülmüş bir proje" derken, Faika Çelik ise "Oğlum kitap okumayı hiç sevmiyordu ama buradan aldığımız tüm kitapları okuduk ve çok sevdi" diye konuştu. Ayşegül Efe ise "Oğlum burada olmaktan çok mutlu oluyor" dedi.