Sahte dişçiye hapis

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Antalya'da doktor olmamalarına rağmen diş çekimi yapan üç kişi yakalandı. Muratpaşa ilçesinde klinik açıp kendilerini diş hekimi olarak tanıtan K.G. ile Suriyeli A.K. ve M.G.'nin diş çekimi yaptığı ve hastalara tıbbi müdahalede bulunduğu tespit edildi. Antalya Diş Hekimleri Odası'nın durumu savcılığa bildirmesi üzerine polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemede yargılanan 3 sahte diş hekimi, 3'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.Diş Hekimleri Odası Antalya Şube Başkanı Gassan Yücel, halk sağlığıyla oynayanlara müsamaha göstermediklerini söyledi. Diş hekimlenin muayenehanelerinde kullandığı tüm aletlerin steril edilmesi için otoklav cihazının kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Diş Hekimleri Odası Başkanı Yücel, "Sahte diş hekimleri sadece bir tabela asarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bunlar astalıklara davetiye çıkarıyor. Bu sahtekarlara giden yakalanma riski çok yüksek" diye konuştu.