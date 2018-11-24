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Sahilde para avı

’da yağmurun ardından define avcıları Koyaaltı sahilinde madeni para ve altın aramaya çıktı

Giriş Tarihi: 24.11.2018
Sahilde para avı
Antalya'da yağmurun ardından define avcıları Koyaaltı sahilinde madeni para ve altın aramaya çıktı. Kent merkezine yakın bir ilçeden sahile gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen define avcısı, gün boyu elinde dedektörle sahili karış karış taradı.

METAL DEDEKTÖRÜ
Elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek madeni para ve metal eşyaları kumun altından çıkaran define avcısı, bunu vakit geçirmek için yaptığını söyledi.

İŞLER KESAT GİTTİ
Define avcısı, "Burada hem güneşin hem de güzel havanın tadını çıkarıyorum. Aldığım metal detektörüyle de sahilde yürüyorum. Şu ana kadar birkaç lira ve bol miktarda amatör balıkçıların kullandığı balık kurşunu buldum" dedi.
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