2019’da Polonyalı turiste talip olduk

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AKDENIZ Bölgesi'ne en çok turist getiren 5. ülke olan Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen turizm fuarı "TT Warsaw" kapılarını 26. kez açtı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Anna Bielecka temsil ediyor. Dahaoğlu, "Polonya'da yurt dışına çıkan kişi sayısı 2017 yılında 6 milyon. 2018 yılında 8 milyon olacağı söyleniyor. 2017'de Türkiye'ye gelen Polonyalı sayısı 296 bin iken bu yıl 700 bin olarak öngörülüyor. 2017'de en çok Yunanistan'a turist gönderen Polonya pazarında 2'nci sırada Bulgaristan, 3'üncü sırada İspanya ve peşinden de Türkiye geliyor. 2018'de ise Türkiye, Yunanistan'ın ardına yaklaşarak 2'nci sıraya yükseldi. Alanya olarak Polonyalılara talibiz" dedi.