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68 yıldır demir dövüyor

Giriş Tarihi: 26.11.2018
68 yıldır demir dövüyor
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde 84 yaşındaki Mehmet Tüfenkci, dedesinden babasının, ondan da kendisinin devraldığı demircilik mesleğini 68 yıldır sürdürüyor. Tüfenkci, demir malzemeyi kömürle oluşturulan kora bırakıp, oğlu ile çekiçle örste dövdükten sonra demiri suda soğutup son şeklini veriyor.

ZAMANA DİRENİYOR
Mehmet Tüfenkci, bir zamanların en önemli mesleklerinden olan demirciliğin eskisi kadar ilgi görmediğini söyledi. Tüfenkci, "Eskiden sırtımızda dağlardan kömür getirirdik. Akseki'deki hurdacılardan demir alırdık. Araba ve hayvan yoktu. Demirleri sırtımızda getirirdik" dedi.
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68 yıldır demir dövüyor
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