68 yıldır demir dövüyor

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ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde 84 yaşındaki Mehmet Tüfenkci, dedesinden babasının, ondan da kendisinin devraldığı demircilik mesleğini 68 yıldır sürdürüyor. Tüfenkci, demir malzemeyi kömürle oluşturulan kora bırakıp, oğlu ile çekiçle örste dövdükten sonra demiri suda soğutup son şeklini veriyor.Mehmet Tüfenkci, bir zamanların en önemli mesleklerinden olan demirciliğin eskisi kadar ilgi görmediğini söyledi. Tüfenkci, "Eskiden sırtımızda dağlardan kömür getirirdik. Akseki'deki hurdacılardan demir alırdık. Araba ve hayvan yoktu. Demirleri sırtımızda getirirdik" dedi.