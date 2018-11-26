Alanya farka gitti

BUGÜN NELER OLDU

LİGDE 5 haftadır galibilyet hasterni çeken Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek bu hasrete son verdi. 45+2'de kazanılan penaltıyı Djalma gole çevirdi ve ilk yarı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile kapandı.59'uncu dakikada Alanyaspor maçın yıldızı Efecan ile durumu 2-0'a getirdi. 73'üncü dakikada turuncu yeşilliler Cisse'nin golü ile farka giderek skoru 3-0 yaptı. 79'uncu dakikada Alanyaspor, Cisse'yle bir gol daha buldu ve durumu 4- 0 yaptı. 81'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor Fernandes'in bulduğu golle maçı 5-0'a getirdi. Bu golden sonra başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u tarihi bir farkla 5-0 yenerek tehlike bölgesinden uzaklaştı.