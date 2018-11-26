Babasını sırtında taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır belden aşağısı felçli yaşayan Rahmi Demiral'ın (79) tüm ihtiyaçlarını oğlu Hasan Demiral (39) karşılıyor. Hasan Demiral, yatağa bağımlı yaşayan babasının sırtında ağrı ve yaralar oluşmaması için de her gün babasını sırtına alarak evin önünde dolaştırıyor. Tekerlekli sandalyesi olmasına karşın yol olmadığı için kullanamadığını belirten Hasan Demiral, "Tek isteğim oğlumun sırtından inmek. Yol yok, olsa kendim tekerlekli sandalyemle gezerim" dedi. Yıllardır babasına vefa örneği gösteren Hasan Demiral da "15 yıldır yatalak. Sürekli yattığı için vücudunda yaralar oluşuyor. Yara oluşmaması için sırtımda günde 500 metre gezdiriyorum. Babama bakmaktan memnunun, ömür boyu da bakarım" ifadelerini kullandı.