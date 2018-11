Birlikte başaracağız

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Havalimanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Menderes Türel Antalya dönüşünde havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Başkan Türel'in eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla birlikte VIP salonundan kürsüye gelmesi saatler aldı, adeta insan seli arasında kürsüye güçlükle çıktı. Başkan Türel'e Antalya milletvekilleri ve parti yönetimi de eşlik etti.Kendisini karşılamaya gelen coşkulu kalabalığı selamlayan Türel, destek verenlere teşekkür etti. 2004'te ilk yola çıktığı günden çok daha fazla heyecanlı olduğunu söyleyen Türel Antalyalılara şöyle seslendi, "Derdimiz hep Antalya olmuş, hep Antalyalı hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmişizdir. İlk günkü heyecanla Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. O yüzden 'bizim için aşk 7 harftir o da Antalya'dır' diyoruz. O yüzden yine 'Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız' diyoruz."Türel, 2014'ten daha güçlü olduklarının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, yeni Başkanlık Sistemi ile Dışişleri Bakanımızla, Kültür ve Turizm Bakanımız ve tüm bakanlarımızla, 2 MKYK üyesi vekilimiz ve tüm vekillerimizle daha güçlüyüz. Bizim bu beraberliğimiz Antalya için tarihi bir fırsattır" dedi. Kaybettiklerinde Antalya'nın kaybettiğinin altını çizen Türel, "Her zaman Antalya kazanacaksa ben kaybetmeye razıyım dedim ama biz görevi bıraktığımızda asıl kaybeden Antalya oldu. Bu beş yılda kayıpları telafi etmeye çalıştık" açıklamasında bulundu. Başkan Türel, doğup büyüdüğü şehir olan Antalya için çok çalışacağını ve Antalya'nın hizmetkârı olacağına söz verdi. Türel, ardından İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla alandakileri selamlayarak, kırmızı karanfil dağıttı.MENDERES Türel, 10 yıllık başkanlık tecrübesi ve vizyon projeleri ile Antalya'nın bir dünya kenti haline gelmesini sağladı. 5 yılda 11 milyar 385 milyonluk yatırım gerçekleştirdi. Antalya, ulaşımdan, sağlığa, turizmden, spora, kültürden, eğitime birçok ilkle tanıştı. Üç etap raylı sistem, katlı kavşaklar, Konyaaltı sahili, Boğaçayı, Kepez-Santral gibi mega projeler kentin geleceğine yön verdi. Yatırımın yanı sıra Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri gibi sosyal projeleri ile gönüllere dokunuldu. Yeni Büyükşehir Yasası'nın mimarı olan Türel, yasayı en başarılı uygulayan belediye başkanları arasında yer aldı. İlçeler ve kırsal mahalleler, yıllardır bekledikleri hizmete Türel döneminde kavuştu. 3 bin kilometre asfalt yapılırken, Susuzşahap'ın su sorunu gibi 100 yıllık hayalleri gerçekleştirdi.MENDERES Türel'in tekrar aday gösterilmesi vatandaşları memnun etti.10 yıllık başkanlık tecrübesiyle Başkan Türel'in Antalya'yı şahlandırdığını söyleyen Hüseyin Doğan, "Başkan Türel, 17 kavşak ve köprü sözü vermişti. Şimdi ise mevcut sayı 24'ü aştı. Vaat ettiğinden daha fazlasını yapan bir kişi" dedi. Barış Kalın, muhalefetin tüm eleştirilerine rağmen dünyanın en güzel sahili olan Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi'ni hayata geçirdiğini kaydetti. Naif Kadiroğlu ise Türel'in belediyeciliğin bilirkişisi olduğunu belirterek, "Köyden şehre her yer hizmet gördü" dedi.BAŞKAN Türel'in Antalya için bir şans olduğunu belirten Aynur Gök, "Boğaçağı projesi parlamaya başladı. Bittiğinde şehrimiz çağ atlayacak. Konyaaltı Sahili'nin ise dünyada eşi yok" dedi. Gürkan Taşbaşı, "Türel'siz Antalya'nın 5 yıl boyunca neleri kaybettiğini hepimiz yaşadık. Bu nedenle hizmet ustası başkanımızla yola devam" dedi. Mustafa Çakır ise Türel'in 2019 yılında hayata geçirmek istediği metro projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Çakır, "Yeni dönemde Türel hizmetler zincirine yenilerini ekleyecek" şeklinde konuştu.KADIN vatandaşlar da Türel'in tekrar aday gösterilmesini Antalya için avantaj olarak yorumladı. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini Türel'in gösterdiğini söyleyen Tülay Ateş, "Benim engelli kardeşim var. Bakımını her şeyini belediye sağlıyor" dedi. Ayşen Eroğlu, "Sosyal ve kültürel belediyecilikte Menderes Türel çığır açtı" diye konuştu. Sabire Deniz Ener, "Çalkaya mahallesinde 30 yıldır çözülemeyen imar sorunu aşıldı. Çağ atlatan projeler için tekrar Türel diyoruz" diye konuştu.