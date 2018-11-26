Bunu yapan insan olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrikli triportörleri ikinci kez çalınan bedensel engelli iki genç yine eve mahkum oldu. Bedensel engelli iki çocuğuyla yaşayan 54 yaşındaki ev hanımı Ayten Arslan'ın hayatı, çocuklarının elleri ayağı olan 3 tekerlekli kasalı elektrikli triportörün çalınmasıyla altüst oldu.Kirada oturan ve 24 yaşındaki engelli kızı ve 30 yaşındaki oğlu Ramazan'a bağlanan maaşla geçinebilen Arslan yaşananlara isyan etti. 1.5 ay önce yaşanan hırsızlık sonrası polise başvuru yapan aile, bugüne kadar bir sonuç alamadı. Çocuklarının dışarı çıkıp ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlayan triportörlerinin iki yıl önce de çalındığını anlatan Arslan, "İlk triportörü bir hayırsever almıştı. O çalınınca çocuklarım eve hapsolmuştu. O dönemde Kepez Kaymakamlığı sesimizi duydu ve çocuklarıma yeniden araç aldı. Çocuklarımın yüzü tekrar güldü. Ama bunu bile çok gördüler. Triportörünün çalınmasına çocuklarım çok üzüldü. Bıktık, usandık. İki engelli çocuğun triportöründen ne bekliyorlar. Yardım edecekleri yerde bize neden böyle yapıyorlar" diye konuştu.SAĞ ayağını ve elini kullanamayan Ramazan Kutlu ise, "O benim ellerim ayaklarımdı. Kardeşimi parklara götürüyorum, rahatlıkla pazara gidebiliyordum. Şuan kötüyüm, hayata küstüm. Bizim özgürlüğümüzü de çaldılar. Triportörüm yeniden gelirse iyice kilitleyeceğim. Gerekirse kendimi kilitleyeceğim. Yeter ki çalınmasın. Kardeşim için alınsın. Triportörümü istiyorum. Polise başvurduk, bir gelişme olmadı. İki engelliyi sevindirsinler, hayırseverlerimizden bunu istiyorum" ifadelerini kullandı.