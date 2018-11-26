Corendon filosuna 2 MAX 9 katılıyor

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CORENDON Airlines Group yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, filosuna iki adet Boeing 737 MAX 9 katıyor. Uçaklardan ilki Mayıs 2019, diğeri 2020 yılında seferlere başlayacak.Şirket bu doğrultuda son büyük yatırımını, 2011 yılında kurulan ve günümüzde 3 adet Boeing 737-800 uçağı ile Hollanda'dan Avrupa'nın birçok ülkesine uçuşlar düzenleyen Hollanda bayraklı Corendon Dutch Airlines'a gerçekleştirerek, filosuna biri PH-CDK tescil kodu ile Mayıs 2019, diğeri ise 2020'de olmak üzere iki adet Boeing 737 MAX 9 katmaya hazırlanıyor. Corendon Havayolları Kurucusu ve CEO'su Yıldıray Karaer, "Corendon Airlines olarak ülkemizde ve yurt dışında ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Uçaklarımızdan biri Mayıs 2019, diğeri ise 2020'de seferlere başlayacak" dedi.