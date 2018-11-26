Donduk kaldık

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 13. haftasında ligdeki yükselişini sürdürmek isteyen Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Soğuk bir havada oynanan karşılaşma sonunda kırmızı beyazlılar 20 puanda kalırken rakibi ise puanını 14'e çıkararak tehlike bölgesinden uzaklaştı.MAÇTAN DAKİKALAR17'nci dakikada Antalyaspor'un atağında BB Erzurumspor ceza alanı önünde topla buluşan Zeki aşırtma bir vuruş denedi. Top, direğin üstünden auta gitti. 20'nci dakikada Antalyaspor sağ kanattan gol aradı. Maicon'un ortasında ceza alanında topla buluşan Yekta kötü vurdu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda her iki takımda pozisyonları cömertçe harcadı 76'ncı dakikada kazanılan serbest atışı BB Erzurumspor'da Emrah kullandı. Topa yükselen Diego, ters bir kafa vuruşu ile topu kendi kalesine gönderince skor 1-0 oldu. Golden sonra Antalyaspor'un berabermlik çabası yetmedi ve karşılaşma BB. Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.ANTALYASPOR'UN cefakar taraftarı en uzak deplasman olan Erzurum'da da takımını yalnız bırakmadı. Maçtan sonra konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, golü yiyene kadar oyunun ortada geçtiğini söyledi. Korkmaz, "n Korkmaz,"Golden sonra da bayağı risk aldık ama riskin karşılığını alamadık ve mağlup olduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u analiz ettiğimizde, genelde ya ceza sahası merkezden şutla ya da etkili duran toplarla gol buluyordu ve nitekim de öyle oldu. Futbolda bunlar da oluyor. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.