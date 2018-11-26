Eğitimin destekçisiyiz

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde belediye bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere seslenen Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da eğitimin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Başkan Türel, "Türkiye'de örnek gösterilen ASMEK'lerin çıtasını öğretmenlerimizle daha da yukarı taşıyacağız" dedi.Başkan Türel, öğretmenleri temsilen engelli öğrencilerin öğretmeni Nesrin Karalı'nın Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çiçek takdim etti. Özel eğitim öğretmeni olan Karalı "Özel insanlara eğitim vererek onlara katkıda bulundukça, onların mutlu olduklarını görüyorum" dedi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan da, Başkan Türel'in spordan, sanata, eğitimden yaygın eğitime, okul öncesindeki engelli eğitiminden, mola evlerine kadar eğitimin her alanına destek sağladığını ifade etti.