İmha etmeden ormana attılar

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde çok sayıda kullanma tarihi geçmiş gıda malzemesi ormanlık alana atılarak çevre kirliliği oluşturuldu, bölge çöplüğe çevrildi. Ormanlık alana hafta sonu ava giden avcı Ferdi İner, gördüğü çöp yığınları ile hayretler içerisinde kaldı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı modern çöplüğün ve geri dönüşüm tesisinin de yakınında bulunan ormanlık alan içerisine gelen kimliği belirsiz şahıslar veya firmalar, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöplüğe götürüp atmak yerine ormanlık arazi içerisinde boş alanlara bırakarak kaçtığı otaya çıktı.Antalya'nın en güzel ormanlarının bulunduğu mevkide manzaranın hoş olmadığını belirten ve tepki gösteren İner, "Av için geldiğimde burada gördüğüm manzara karşısında hayretler içerisinde kaldım. Doğamızın bu şekilde kimliği belirsiz kişiler tarafından kirletilmesine gönlüm razı olmadı" dedi. İner, "Güzelim ormanların bu şekilde kirletilmesinin kimseye bir katkısı olmaz. Bu çöpleri bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.