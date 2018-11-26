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Kepez’de kadınlar matinesi

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği kadınlar matinesinin yeni sezon ilk buluşması Dokuma bölgesinde oldu

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Kepez’de kadınlar matinesi
ANTALYA'DA Kepez Belediyesi, ayda bir kez farklı mahallelerde düzenlediği kadınlar matinesi ile kadınlara eğlence imkânı sunuyor.

MUTLU KADINLAR
Kepez Belediyesi'nin meslek ve sanat edindirme kursları AKMEK ile Kadınlar Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği ve gelenekselleşen matinenin yeni sezondaki ilk buluşması Dokuma bölgesinde oldu. Bir düğün salonunda gerçekleşen eğlenceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AKMEK'in hanım kursiyerleri, öğretmenleri ile çevredeki mahallelerde yaşayan kadınlar katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada Kepezli kadınların kendini mutlu ve iyi hissettiği bir şehri inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.
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Kepez’de kadınlar matinesi
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