Kepez’de kadınlar matinesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez Belediyesi, ayda bir kez farklı mahallelerde düzenlediği kadınlar matinesi ile kadınlara eğlence imkânı sunuyor.Kepez Belediyesi'nin meslek ve sanat edindirme kursları AKMEK ile Kadınlar Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği ve gelenekselleşen matinenin yeni sezondaki ilk buluşması Dokuma bölgesinde oldu. Bir düğün salonunda gerçekleşen eğlenceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AKMEK'in hanım kursiyerleri, öğretmenleri ile çevredeki mahallelerde yaşayan kadınlar katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı konuşmada Kepezli kadınların kendini mutlu ve iyi hissettiği bir şehri inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.