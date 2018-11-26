Mangala’nın birincisi Kaş Üzümlü’den

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ANKARA'DA 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel düzenlenen Mangala Turnuvası'nda Antalya'nın Kaş Üzümlü Ortaokulu birinci oldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Mangala Turnuvası, 7 ilçeden 38 öğretmenin katılımıyla Etimesgut Ağa Ceylan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Swiss Manager tekniği kullanılarak puanlama şeklinde yapılan yarışmada, Antalya Kaş Üzümlü Ortaokulu'ndan Seyfullah Tahta birinci oldu. Tahta, "Unutulmaya yüz tutan oyunları gün ışığına çıkarmak, yeni nesle aktarmak, tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bu oyun düzenleniyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı isim ve kurallarla oynanan, atalarımızdan yadigar kalan Mangala zeka oyunumuza sahip çıkılması, bu tarz organizasyonların oluşturulması ve devam ettirilmesi çok önemlidir. Etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ederim" dedi.