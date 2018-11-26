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yeni binasında

Genel Başkanı , partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi. Partililerle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 26.11.2018
MHP Antalya yeni binasında
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde partisinin Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi. Bahçeli açılış kurdelesini MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte kesti.

BAŞKANLAR TOPLANTISI
Hareketin lideri' sloganlarıyla kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, daha sonra binayı gezerek il başkanlığı makamında partililerle bir araya geldi. Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti. Bahçeli, Antalya programında Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.
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MHP Antalya yeni binasında
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