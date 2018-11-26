MHP Antalya yeni binasında

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde partisinin Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını dualarla gerçekleştirdi. Bahçeli açılış kurdelesini MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte kesti.Hareketin lideri' sloganlarıyla kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, daha sonra binayı gezerek il başkanlığı makamında partililerle bir araya geldi. Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye başkanlarıyla sohbet etti. Bahçeli, Antalya programında Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.