Öğretmenlere vefa ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti.AK Parti İl Başkanı Mengi, öğretmenlerin, geleceğe ışık tutan, yarınlara yön veren kişiler olduğunu söyledi. Mengi, "Öğretmenlerimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın ahlaki erdem ve insani değerlere ulaşması konusunda da çok önemli roller üstlenmişlerdir. Toplumun şekillenmesinde ve bizlerin yetişmesinde hayati rolü olan öğretmenlerimizin üzerimizde büyük emekleri var. Haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir'' dedi. Hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu belirten emekli öğretmenler, ziyaretçileri ile eski yıllara dair anılarını da paylaştılar. AK Partililer öğretmenlere çiçek takdim etti.