Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Okulda argo yasağı

Okulda argo yasağı

’daki okullarda ‘Küfürsüz Hava Sahası’ Projesi başlatıldı. Uygulama IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda hayata geçirildi. Öğrenciler küfürlü ve argo kelime kullanamayacak

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Okulda argo yasağı
Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda hayata geçirilen 'Küfürsüz Hava Sahası' Projesi ile tüm öğrencilerin, evde-okulda, sosyal ve sanal alanlarda küfürlü ve argolu konuşmaları yasaklandı. Okullarda 'Küfürsüz Hava Sahası' oluşturulması amaçlanırken, projenin Isparta ve Türkiye genelindeki diğer okullara yayılması amaçlanıyor. Öğrencilerin argo ve küfürlü konuşmasının önüne geçilmesi için başlatılan proje kapsamında okulun dış duvarlarına ve içerisindeki duvarlara küfrün ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için tabelalar asıldı.

ÖRNEK BİR UYGULAMA
Projenin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, eğitimin temelinin iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Biz eğitimciler olarak her zaman doğru davranışı anlatmalıyız. Bu projeyle önce ilimize, sonra ülkemize katkı sağlayacağız" dedi. Okul Müdürü Ramazan Tezcan ise, küfür ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için nisan ayında kısa metrajlı film yarışması düzenleyeceklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okulda argo yasağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN