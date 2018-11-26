Okulda argo yasağı

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Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda hayata geçirilen 'Küfürsüz Hava Sahası' Projesi ile tüm öğrencilerin, evde-okulda, sosyal ve sanal alanlarda küfürlü ve argolu konuşmaları yasaklandı. Okullarda 'Küfürsüz Hava Sahası' oluşturulması amaçlanırken, projenin Isparta ve Türkiye genelindeki diğer okullara yayılması amaçlanıyor. Öğrencilerin argo ve küfürlü konuşmasının önüne geçilmesi için başlatılan proje kapsamında okulun dış duvarlarına ve içerisindeki duvarlara küfrün ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için tabelalar asıldı.Projenin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, eğitimin temelinin iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Biz eğitimciler olarak her zaman doğru davranışı anlatmalıyız. Bu projeyle önce ilimize, sonra ülkemize katkı sağlayacağız" dedi. Okul Müdürü Ramazan Tezcan ise, küfür ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için nisan ayında kısa metrajlı film yarışması düzenleyeceklerini söyledi.