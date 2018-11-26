Raylı sistemde kaynak başladı

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde tam gaz ilerliyor. Yapımı devam eden Varsak- Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde ray kaynak işlemine ve katener direk imalatına geçildi.Antalya'nın en büyük kamu yatırımı olan yaklaşık 700 milyon liralık projede ekipler 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Varsak depolama alanından başlayan ray döşenme çalışmalarında 6.5 kilometrelik hat montajı tamamlandı. Sakarya Parkı'ndan Otogar Kavşağı istikametine doğru ray döşeme çalışmalarının hızla devam ettiği projede katener direk imalatına geçildi..Kepez Varsak'tan başlayıp, Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin, 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 istasyon bulunacak. Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı ile entegre edilecek hat gidiş-geliş olacak.