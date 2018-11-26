Ruh halinin ‘mask’ları

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan deri ustası Cihat Benzer, deriden yaptığı masklarla özgün sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Deri işiyle 33 yıldır uğraşan ve iç dünyasını masklara yansıtan Benzer, birer sanat eseri olan ürünlerini yurt içine ve yurt dışına pazarlıyor. Kimi zaman gülen ve ağlayan kimi zaman da somurtan insan maskları üreten Benzer'in elleriyle ürettiği maskların boyama işlemine eşi Cemile Benzer de yardım ediyor.Küçük atölyesinde deriyi sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan Benzer, çalışmalarında doğal deri kullanmaya özen gösteriyor. Yalvaç'ta dericiliğin önemli olduğunu belirten Benzer, "İlçede dericilik tarihi oldukça eski. Yalvaç derisinde kimyasal yoktur ve tamamen doğaldır. Bu da bizim çalışmalarımızın kalitesine katkı sağlıyor" dedi.MASKLARIN tasarımının kendisine ait olduğunu anlatan Benzer, çalışmalarına bilinçaltında yatan duyguların yansıdığını ifade etti. Benzer, "Gülen, ağlayan, somurtan bir sürü insan figürü çıkıyor elimizden. Bendeki duygu neyse oraya bir şekilde yansımış oluyor. Benim içim karaysa o gün nasıl güldürebilirim ki? Onu güldüremem. Ben neşeli olursam gülen masklar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı