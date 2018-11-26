BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA AK Partili kadınlar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yaparak, kadına yönelik şiddete 'turuncu çizgi' çekti. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla katıldı. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'ndaki yürüyüşe ilgi yoğun oldu.Kalabalık, sahil boyunca ellerinde 'Haddini aşan öfkeye yenik düşme', 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir' yazılı dövizler taşıyarak bir süre yürüdü. İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Özçay, " Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" dedi.