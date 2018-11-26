Tarım işçiliğinden şampiyonluğa

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ANTALYA'DA serada ve ev işlerinde yardım ettikleri için kızlarının okul voleybol takımında oynamasına izin vermeyen aileleri ikna eden beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent ve takımı, 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Sinem Levent, 6 yıl önce Rize'den Antalya'nın Ahmet Leman Baydar İlk ve Ortaokulu'na atandı. Sinem öğretmen, maddi yetersizlik nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalan öğrencileri spora yönlendirdi.Kız voleybol takımı kurmaya karar veren Sinem öğretmen, başarılı kız çocuklarından 20 kişilik takım kurdu. Ailelerin okul takımına katılmaları için izin vermemesi üzerine 6 ay aileleri ikna için uğraşan Sinem Levent, sonunda izni aldı. Salon olmaması nedeniyle kış aylarında okulun bodrum katında devam eden çalışmalarla takım 4 yıl üst üste Okullar Ligi'nde şampiyon oldu. Şampiyon sporcular Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı altyapısına da girdi. Sinem Levent, "Önce izin vermeyen veliler, şimdi onların başarısıyla gururlanıyor" dedi.