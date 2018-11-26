Türel ile yola devam

BUGÜN NELER OLDU

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Burdur Belediye Başkanlığı'na eski İl Başkanı Deniz Kurt'u aday gösterdiklerini söyledi. Erdoğan adayları tanıtırken milletvekillerini de sahnede davet edip fotoğraf çektirdi.14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, gece gündüz demeden çok çalışacaklarını belirtti. Erdoğan, "Ana kademe, kadın kollarımız, gençler... Kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak" dedi.Erdoğan, "Belediye başkanları halkına tepeden bakmaz. Belediye Başkanı tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der" diye konuştu. Erdoğan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte kürsüye çıktı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeni dönemdeki adayı Menderes Türel, dün aday tanıtım toplantısı için gittiği İstanbul'da İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Tülay Beşkonak Özçay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ile Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Türel, adaylığı açıklanmadan önce dua etti. Menderes Türel, dün gece şehre dönüşünde havalimanında Antalyalılar tarafından karşılanıp omuzlarda taşındı.TÜREL, "Benim için önemli olan makam veya mevki değil, sorumluluktan kaçmadığımı tarih önünde Antalya kamuoyuna göstermektir" dedi. Türel, "Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değil. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. 2004'te ilk dönemimizdi. Acemiydik fakat kararlıydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük işler yaptık. 2014'te aday olduğumda 'Hep beraber çok daha güzel hizmetler vereceğiz. Artık Antalya ekibi olarak çok tecrübeli, çok güçlüyüz.' demiştim. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, teşkilatımız ve hep birlikte güçlü bir ekiptik. Bu sayede beş senede büyük hizmetler yaptık. Beş yıl daha inşallah Antalya'mızın hizmetkarı olacağız" dedi.11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya' da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalışan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. Türel, 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan seçimlerin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. 28 Mart 2004'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türel, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel, çok iyi derecede İngilizce biliyor.AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Menderes Türel'in aday gösterilmesiyle ilgili, "Şehrimize hayırlı olsun. Antalya'mıza Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sayısız hizmet sunan başkanımızın adaylığı inanıyorum ki tüm Antalyalı hemşerilerimiz ve kamuoyunda memnuniyetle karşılanmıştır. Antalya'mızda AK Belediyeciliğimizin en güzel örneklerini hemşerilerimizle buluşturan başkanımızın Kaş'tan, Gazipaşa'ya tüm Antalya'da gönüllerin adayı olduğunu biliyoruz. 31 Mart 2019 hemşerilerimiz istikrardan yana seçimini yapacaktır" dedi.