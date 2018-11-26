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Vicdanından kaçtı ama polisten kaçamadı

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Vicdanından kaçtı ama polisten kaçamadı
ISPARTA'DA bedensel engelli Ünal Özcan'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla çarpıştıktan sonra olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsü 15 gün sonra yakalandı. Kaza, 9 Kasım'da Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Kazada Ünal Özcan, aracından düşüp ağır yaralanırken, kendisine çarpan sürücünün arkasına bakmadan kaçması vicdanları yaraladı.

O KAÇAK YAKALANDI
Olayı araştıran polis yaklaşık 2 hafta sonra o sürücüyü yakaladı. Kazaya karışıp kaçtığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü C.E., polisin sıkı çalışması sonucunda dün gözaltına alındı ve ifade
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Vicdanından kaçtı ama polisten kaçamadı
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