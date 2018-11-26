Yabancı öğrencilere kodlama dersi verildi

BUGÜN NELER OLDU

MESLEKİ Eğitimde Dijital Beceriler adlı Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Romanya, İtalya ve Litvanyalı 21 lise öğrencisi, bir hafta boyunca dijital kodlama öğrendi. Proje, öğrencilere dijital kodlama alanında mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra Türk ve yabancı öğrenciler arasında kültürel etkileşimin sağlanması ve İngilizce konuşma becerisi kazandırmayı da amaçlıyor.Avrupa Birliği'nden 105 bin avro destek aldıklarını belirten Okul Müdürü Veli Aktaş, "Biz de aynı şekilde bu ülkeleri iki yıl içinde ziyaret edeceğiz" dedi. Proje koordinatörü Luliana Lonita da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimiz için mutluyuz" dedi.