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Yatların kara molası

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Yatların kara molası
ANTALYA'NIN Demre ilçesinde turistlere günübirlik Kekova turu yaptırılan yatlar sezonun sona ermesiyle karaya çekilmeye başlandı. İlçede, Demre Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'ne kayıtlı 42 büyük ölçekli yat bulunurken, bunun yanında bireysel olarak çalışan küçük ölçekli yatlarla birlikte toplam sayı 60'a ulaşıyor.

YATLAR NÖBETTE
Bu yatların büyük bölümü karaya çıkarılmaya başladı. Çayağzı Limanı'ndan sırayla kızaklara alınan yatlar, iş makinesi veya traktörlerle çekilerek, karaya yerleştiriliyor. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, "4-5 yatı nöbetçi bırakacağız. Konukları Kekova'ya taşımaya devam edeceğiz" dedi.
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Yatların kara molası
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