Yeni paketten eski bez çıktı

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FIRSATÇILAR büyük küçük, gıda ve hijyen demeden her alanda kendini gösteriyor. Türkiye'de piyasaya sunulun ünlü bir çocuk bezi markasının fiyat fırsatçılığı yapmak için ürünlerin eski ürünlerin ambalajını değiştirip yeni ürünmüş gibi piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, yapılan şikayeti Bakanlığa bildirdi. Olay, Antalya'da yaşayan Muharrem-Nazlı Avşar çiftinin şikayeti üzerine ortaya çıktı6 aylık kızları Buket için 14 paket bebek bezi alan Avşar çifti, yenilenme adı altında ambalajı ve fiyatı değişikliğine giden bez markasından, eski bezlerinin çıktığını gördü. Konuyu firma yetkililerine aktaran aile, firmanın 'bezleri kargo ile aldırtalım, size yeni bezler yollayalım' cevabı üzerine Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Ortada bir aldatmaca olduğunu söyleyen baba Muharrem Avşar, yetkililerle görüştüklerini fakat ürünü piyasadan kaldırmayı düşünmediklerini ifade etti. Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca da, Tüketici Hakem Heyeti tarafından hazırlanan dosyanın ve şikayetin bir üst yazıyla bakanlığa iletildiğini ve firmaya ise halkı aldatmaya yönelik hareketinden dolayı işlem yapılacağını belirtti.