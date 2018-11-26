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Yerel tohumdan sebzeler kapışıldı

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Yerel tohumdan sebzeler kapışıldı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde yerel tohum ürünleri projesi kapsamında tüketicilere sunulan yerel tohumdan sağlıklı ürünler Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde satışa sunuldu. Her ay 2 kez yapılan satışlara organik ürün tutkunu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ANALİZ YAPILIYOR
Pazarda domatesten fasulyeye, yörenin sebze ve meyveleri kısa sürede tükendi. Pazarı organize eden Nalan Ünal, "Projemizin amacı yerel tohumun sağlıklı olması ve ilaç kullanılmaması. Bu ürünlerde analiz yapılıyor ve öyle satılıyor" dedi. Ünal, Fethiye'de cuma günleri de cuma pazarında ayrı bir bölümde stant açma girişimlerinin devam ettiğini ifade etti.
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Yerel tohumdan sebzeler kapışıldı
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