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Yine alkollü sürücü kazası

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Yine alkollü sürücü kazası
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazaya alkollü sürücünün neden olduğu bildirildi. Kaza, Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi fidanlık kavşağında önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR
Selinus Sahili'nden ilçe merkezi yönüne giden 07 HML 08 plakalı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Yusuf Ü., B.A.'nın kullandığı 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Yusuf Ü. ve arkasındaki 17 yaşındaki kız arkadaşı Sultan D. yaralandı. Durumu ağır olan Sultan D. Alanya'ya sevk edildi. Alkollü olduğu ileri sürülen B.A. ile aynı araçtaki R.M. ve K.A.'yı polis gözaltına aldı.
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Yine alkollü sürücü kazası
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