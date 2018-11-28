Antalyaspor yara saracak

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar pas çalışma yapyaptı. Turnuva maçı ile tamamlanan antrenmandan sonunda genç futbolculardan Osman Çelik'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı.