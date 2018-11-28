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yara saracak

Antalya, Göztepe maçına hazırlanıyor. Akrepler’de Doukara’nın sakatlığı moralleri bozdu

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Antalyaspor yara saracak
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da futbolcular, Göztepe karşılaşmasının ilk antrenmanı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

MORALLER BOZULDU
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlılar pas çalışma yapyaptı. Turnuva maçı ile tamamlanan antrenmandan sonunda genç futbolculardan Osman Çelik'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. B. Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Doukara'nın 2 maç takımdaki yerini alamayacak olması takımda moralleri bozdu.
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Antalyaspor yara saracak
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