ASAT amputenin galibiyet sevinci

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AMPUTE Futbol 1. Ligi'nin ilk haftasında Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü 5-0 yendi. Zeytinköy'deki ampute futbol sahasında oynanan maçta Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Fatih, Emre ve İsmail'in golleriyle karşılaşmayı 5-0 kazandı. Maçta 3 gol atan Fatih, sahanın yıldızı oldu.Antalya temsilcisi maç sonrası sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Tahir Güven, yeni sezona farklı galibiyetle başlamak bizi mutlu etti dedi.