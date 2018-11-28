Hayat kurtaran bağış

BUGÜN NELER OLDU

Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, kök hücre bağışı ile hayatı kurtulanların sayısının arttığını söyledi. Bu yıl bölgede 28 bin 598 kök hücre bağışında bulunulduğunu belirten Dr. Ertop, "Bu bağışlardan uyum sağlayan 30 hastaya kök hücre nakli yapılıp 30 insanımızın hayatı kurtarıldı" dedi. Ertop, kök hücre nakli sayısının 2017'de 21, 2016 yılında ise 17 olduğunu sözlerine ekledi.Antalya, Burdur ve Isparta'da 120 personelle kan topladıklarını ifade eden Ertop, "Antalya'da 78 bin 809, Isparta'da 23 bin 417 ve Burdur'da 12 bin 227 olmak üzere toplam 114 bin 332 ünite kan topladık. Bu rakam 12 ay itibari ile 130 bin üniteye ulaşır" dedi. Dr. Tufan Ertop, 3 ilde kan ihtiyacı olan hastaların kanın yüzde 95'inin Akdeniz Kızılay Bölge Kan Merkezi'nce karşılandığını bildirdi.Geri kalan yüzde 5'lik bölümün ise hasta yakınları tarafından karşılandığına dikkat çeken Dr. Ertop, "Bölgemizdeki 57 hastanede 135 bin ünite kan kullanılıyor" diye konuştu. Antalya'da Kazım Özalp Caddesi'nde çadır yerine sabit şeffaf kan alma merkezi kurduklarını anlatan Dr. Ertop, Antalya'da günde 300 ünite kana ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.