Kongre turizmi atağı

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ANTALYA Kongre Bürosu, MICE sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan veİspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen IBTM World Fuarı'nda yerini aldı. Fuarda Antalya'nın her yıl yenilenen kongre kataloğu da ilk kez görücüye çıktı. Başkan Gül Ege, Antalya'nın değerlerini, sahip olduklarını ve kongre potansiyelini anlatan kataloğun içeriğini bu yıl çok daha geniş bir şekilde hazırladıklarını söyledi.Türkiye standı içinde yer alan Antalya standının yoğun ilgi gördüğünü de ifade eden Başkan Gül Ege, "Kongre büromuz, üç gün sürecek uzmanlık fuarında kırkı aşkın görüşme gerçekleştirecek" dedi. Antalya Kongre Bürosu, IBTM World Fuarı'nın ardından istanbul'da Ace of M.I.C.E.'ta ilk kez Antalya standını tek çatı altında kuracak, ardından Almanya'da IMEX Frankfurt'ta Antalya'nın kongre potansiyelini tanıtmaya devam edecek.