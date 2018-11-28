Okulda bisiklet dersi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da çocuklara bisiklet kullanımını anlatmak ve trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan "Trafikte Bisikletliyim" TRABİS Projesi, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirildi. Okullarda süren teorik anlatımların ardından projenin ilk pratik uygulama, Ramazan Savaş İlkokulu'nda yapıldı. 9 pilot okulun belirlendiği proje kapsamında öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı ve kuralları anlatıldı. Okul bahçesinde toplanan bisikletli öğrencilere ilk önce trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Ardından okul bahçesine çizilen bisiklet kullanım pistinde trafik polisi eşliğinde bisiklet süren öğrenciler, yol tabelalarını ve yol çizgilerini izleyerek hedeflerine ulaştı. Diğer öğrenciler ise pistin çevresini doldurarak bisiklet kullanan arkadaşlarını izledi.TRAFIKTEN Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, projenin çok yararlı olacağına inandığını söyledi. Şengül, "Çocuklara bisiklete binerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Koruyucu başlıklarını mutlaka takmaları gerektiğini söylüyoruz. Çocukların ailelerine de rol modeli olmalarını arzuluyoruz. Trafikte aileleriyle seyir halindeyken uyarılarda bulunmalarını istiyoruz. Proje çocukların yollarda bisikletleriyle zarar görmemelerini amaçlıyor" dedi.