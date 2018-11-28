Örnek sosyal belediyecilik

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı sosyal projeler Türkiye'ye örnek oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliği Antalya'da hayata geçti. Yatılı Hasta Bakım Merkezi'nden, Mavi Ev'e, Engelli Mola Evleri'nden, Sosyal Kart'a insana dokunan hizmetler Türkiye'de ilk kez Antalya'da hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi, yemek dağıtımı, sosyal kart, konteyner ev yardımı gibi projelerle belediyenin sıcak elini vatandaşa uzattı.Türel'in Türkiye'de ilk olan sosyal hizmet projesi, birçok belediye tarafından model alındı. Avrupa çapındaki 'Mavi Ev', Alzheimer ve Demans hastalıklarının seyrini değiştiren bir merkez oldu. 700 özel bireyin hizmet aldığı Engelli Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireyleri hayata ve istihdama kazandırdı. Engelli Mola Evleri ile de engelli aileleri nefes aldı.Kızıltoprak'ta inşa edilen Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ile Antalyalılara orta ölçekli bir hastane büyüklüğünde donanımlı sağlık hizmeti veriliyor. Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara adeta kredi kartı işlevi gören sosyal kart ile destek olunuyor. Antalya ve Alanya'da kurulan aşevlerinde günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek çıkartılıyor ve evlerine bırakılıyor. Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, şehir dışından tedavi için gelen ancak kalacak yeri olmayan vatandaşları otel konforunda ücretsiz ağırlıyor. Ayrıca emeklilere Hobi Bahçeleri, 3 noktada kadınlara özel plaj, engellilere Engelsiz Plaj, ASMEK, kırsal bölgelere doktordan berbere mobil hizmet ile 'En Yeni Antalyalı' projeleri de dikkat çeken sosyal projeler oldu.