Yaşam becerisi eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Özel Eğitim Uygulamalı 2.ve 3. Kademe Okulu'nda ağır engelli çocuklar, 'Temel Yaşam Becerileri Eğitimi alıyor. Yaşam atölyelerinde el sanatları, seramik, müzik, yemek ve resim, yatak düzenleme, çamaşır yıkama, ev temizliği yapmayı da öğreniyorlar. Yaşam becerilerini geliştiren engelli çocuklar aldıkları eğitimlerle ailelerine yük olmamadan ayakta kalabiliyorlar.KURSLARDA eğitim alan veliler hayata geçirilen uygulamadan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. Otistik ve işitme engelli torununu okula getiren Bilge Meraklı, kurslarda üretim yaparak huzur bulduğunu söyledi. Otizmli oğlu ile birlikte okula gelen Tuğba Özkan ise, kursa başlamadan önce yaşadığı stresten dolayı ellerinin titrediğini belirterek, "Kursta el titremem geçti" dedi.