Yaşam boyu eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daki Özel Eğitim Uygulamalı 2.ve 3. Kademe Okulu'nda özel ayrı sınıfta, anneleri ise bir başka sınıfta eğitim alıyor. Ağır engeli bulunan çocuklarını okula getiren anneler için okul yönetimi ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma- yazma, Kur'an-ı Kerim, takı tasarım, ahşap boyama, keçe, el sanatları ve dikiş nakış kursu açıldı. Okulda 162 özel öğrenci eğitim alırken 50 veli de açılan kurslara katılıyor.Kepez Özel Eğitim Uygulamalı 2.ve 3. Kademe Okulu Müdürü Gökmen Güler, velilerin yaşadıkları travmaları bizzat evlerinde gözlemlediklerini söyledi. Çocuklarını okula getiren annelerin yararlı vakit geçirmeleri açısından kursları açtıklarını belirten Güler, "17 veli ile başladıkları kurslardaki veli sayısı 50'yi buldu. Kurslarımızı açmadan önce çocukları için okula gelen veliler sıkılıyorlardı. Bu da üzüntüye ve kaygıya yol açıyordu. Bazı veliler evden dışarıya çıkmak istemiyordu. Biz onları zorla evlerinden çıkartıp kurslarımıza getirdik. Kurslarda bir nevi rehabilitasyon süreci yaşıyorlar" dedi.Öğrenci annelerinin kurslarda yaptıkları ürünleri belli dönemlerde sergilediklerini ve bu ürünlerin satışından gelir elde ettiklerini anlattı. Proje ile özel çocukların ve annelerinin eve kapanmasını engellediklerini anlatan Güler, "Velilerimiz burada yapıp ürettikleri ürünler ile aile bütçesi ve ekonomiye katkı sağlıyorlar" diye konuştu. Çocukları gibi sabah başladıkları eğitimden akşam çıkan anneler için Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz öğle yemeği ile ulaşımları için servis imkanı sağlıyor.