1 attık 3 aldık

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan kırmızı beyazlılar ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlandı.Maça iyi başlayan Antalyaspor oldu. 5. dakikada Hakan'ın sol kanattan altı pas içine yaptığı ortada Salih'in kafa vuruşunu kaleci Beto son anda kornere çeldi. 6. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında Hakan'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Diego'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.İkinci yarıda Antalyaspor topla oynamayı Göztepe'ye bırakıp kontra atağı düşünmeye başladı. 49. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti. 55. dakikada köşe vuruşunda Berkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada altı pas içinde Jerome'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.84. dakikada Hakan'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole'nin şutu savunmadan döndü. Bu sezon ilk golünü kaydeden Serdar Özkan'ın golle Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.KAPTAN Diego, Antalyaspor savunmasını ayakta tutan isim oldu. İkinci yarıda kendi sahasına çekilip skoru koruma çabasına giren Antalyaspor'da savunmanın zor anlar yaşadığı bölümde Diego kritik müdahalelerde bulunarak takımına direnç kazandıran isim olup kendisine güvenen hocası Bülent Korkmaz'ı mahcup etmedi.BUNDAN önceki iki maçını kaybeden iki takımın mücadelesinde kazanan Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar Bursaspor, Malatyaspor ve Fenerbahçe maçları öncesi rahatlamış oldu.ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz kadroda üç oyuncu değişikliği yaptı. Sakat olan Doukara'nın yerine Serdar Özkan forma giyerken savunmanın solunda Cissokko'nun yerine Celutska'yı tercih etti. Daha önce stoperde oynayan Celutska'nın yerine Salih forma giydi. Yekta Kurtuluş ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bülent Korkmaz, Göztepe'nin etkili olan sol kanadına özel önlem aldı. Korkmaz, özellikle Halil Akbunar ve Yasin Öztekin'in pozisyon bulmasını engelledi. Taraftarlar ise maça fazla ilgi göstermedi ve stadyumdaki koltuklarda yer yer büyük boşluklar oluştu.