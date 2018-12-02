Alman anne ve oğlu hırsız çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Manavgat ilçesinde alışveriş için girdikleri mağazadan 2 çift ayakkabı çalan Alman anne ve oğlu, konakladıkları otelde yakalandı. 600 TL değerindeki ayakkabılar da odada bulundu. Hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Geçen salı günü Side Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasına gelen 4 kişilik Alman aile, hem yağmurun dinmesini bekledi hem de mağazadaki ayakkabı modellerine baktı. Mağaza sahibi Hıdır Sütpak'ın ayakkabılar hakkında bilgi verdiği Alman turistler, beğendikleri ayakkabıları yan tarafta bulunan depodan getirtti. Alışveriş yapan Alman aile yağmurun dinmesiyle mağazadan ayrıldı. Sütpak, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde ise gündüz gelen Alman aileden 2 kişinin 600 TL değerindeki ayakkabıları çaldıklarını tespit etti. Jandarmaya şikayette bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma anne T.S. ve oğlu N.J.S.S. gözaltına alındı. Ayakkabılar otel odasında bulundu. T.S. ve N.J.S.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.