Almanya’dan talep her gün artıyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Belçika'danTürkiye'yeen fazlayolcu taşıyan Antalyamerkezlihavayoluşirketi CorendonAirlines,Almanya pazarında işmodelini ve sunduğu hatları çeşitlendirmekiçin çalışmalarını sürdürüyor.Corendon Airlines YönetimKurulu Başkanı Yıldıray Karaer veyönetim kurulu üyeleri Köln, Stuttgart,Hamburg ve çevre şehirlerdekiacentelerle bir araya geldi.Almanya pazarını, sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladıklarını kaydeden Karaer, "2019 itibarıyla sadece turistik destinasyonlarda değil, Anadolu'ya da uçuş düzenleyerek operasyonlarımızı 12 aya yaymak niyetindeyiz" dedi. Corendon, 2019'da Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa'ya haftada 58, İzmir'e uçuş düzenleyecek.