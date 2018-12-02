Almanya’dan talep her gün artıyor

HOLLANDA
ve Belçika'dan
Türkiye'ye
en fazla
yolcu taşı
yan Antalya
merkezli
havayolu
şirketi Corendon
Airlines,
Almanya pazarında iş
modelini ve sunduğu hatları çeşitlendirmek
için çalışmalarını sürdürüyor.
Corendon Airlines Yönetim
Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve
yönetim kurulu üyeleri Köln, Stuttgart,
Hamburg ve çevre şehirlerdeki
acentelerle bir araya geldi. ACENTELERE TANITIM
Almanya pazarını, sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladıklarını kaydeden Karaer, "2019 itibarıyla sadece turistik destinasyonlarda değil, Anadolu'ya da uçuş düzenleyerek operasyonlarımızı 12 aya yaymak niyetindeyiz" dedi. Corendon, 2019'da Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa'ya haftada 58, İzmir'e uçuş düzenleyecek.