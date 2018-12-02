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Almanya’dan talep her gün artıyor

Giriş Tarihi: 2.12.2018
Almanya’dan talep her gün artıyor
HOLLANDA ve Belçika'dan Türkiye'ye en fazla yolcu taşı yan Antalya merkezli havayolu şirketi Corendon Airlines, Almanya pazarında iş modelini ve sunduğu hatları çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve yönetim kurulu üyeleri Köln, Stuttgart, Hamburg ve çevre şehirlerdeki acentelerle bir araya geldi.

ACENTELERE TANITIM
Almanya pazarını, sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladıklarını kaydeden Karaer, "2019 itibarıyla sadece turistik destinasyonlarda değil, Anadolu'ya da uçuş düzenleyerek operasyonlarımızı 12 aya yaymak niyetindeyiz" dedi. Corendon, 2019'da Almanya'nın 14 şehrinden Antalya ve Gazipaşa'ya haftada 58, İzmir'e uçuş düzenleyecek.
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Almanya’dan talep her gün artıyor
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