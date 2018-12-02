Altınbeşik’te turlar durduruldu

BUGÜN NELER OLDU

3 gündür etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesindeki dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Mağarada su seviyesi yaklaşık 7-8 metre yükseldi. Mağaranın suyunun yükselmesi ile birlikte büyük şelaleler oluştu. Mağaranın ağzından akan sular ise Manavgat Çayının da su seviyesini yükseltti. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte mağara içine yapılan bot turları iptal edildi. Turların su seviyesinin normale dönmesi ile tekrar başlayacağı bildirildi.