AVM iddiası fos çıktı

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Antalya'da 1965 yılında yapılan ve 2010 yılında yıkılma tehlikesi nedeniyle kapatılan Işıklar Caddesi'ndeki eski Atatürk Stadı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi şekillenmeye başladı. 'Yerine AVM yapılacak' dedikodularına rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak Karaalioğlu Parkı'na dahil edilen stadın yerine uygulanan proje kapsamında Kent Müzesi ve Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile bütünleşik olacak Millet Bahçesi Projesi kapsamında peyzaj çalışmaları için ağaç dikimleri gerçekleştirildi. Dikilen 18 hurma ağacının yanı sıra mevcut ağaçlarında korunduğu ve yeni ağaç dikiminin de gerçekleştirileceği bildirildi. Sulama altyapısının tamamlanmasıyla çim döşeme işlemine geçileceği açıklandı. Yürüyüş yollarının inşaatında sona gelinirken, taş döşeme işlemleri ise sürüyor. Yer altında yapımı planlanan 3 katlı otoparkın inşaatı ise daha önce tamamlanmıştı.Eski stadyumun yıkılan efsane açık tribünü proje içinde mimari bir hatırlatma ve nostalji olarak yeniden inşa edildi. Tadilatı süren eski Spor Salonu ise Kent Müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediyesi binası da Belediye Müzesi olarak hizmet verecek. Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Yıkılan stadyum alanı, Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile birlikte Millet Bahçesi'ne dönüşecek. Meydanı, parkları, sosyal ve kültürel alanları ile Antalya, yemyeşil bir yaşam alanına kavuşacak.